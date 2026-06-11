Врачи в Москве спасли пациента с ишемическим инсультом

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Хирурги ГКБ им. В. В. Вересаева спасли пациента с ишемическим инсультом. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

В ходе обследования врачи обнаружили полную закупорку правой внутренней сонной артерии, благодаря которой кровь поступает в головной мозг. Для восстановления кровоснабжения была проведена высокотехнологичная операция.

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург Александр Завьялов, медики воспользовались микроскопом с нейронавигацией. Для работы с очень мелкими сосудами им пришлось использовать нить тоньше человеческого волоса.

В итоге кровоток восстановили, тем самым снизив риск повторного инсульта. Пациент был выписан домой спустя несколько дней после хирургического вмешательства.

Ранее врачи в Подмосковье спасли мужчину, у которого не было пульса на левой руке. В ходе диспансеризации у него была обнаружена атеросклеротическая бляшка в устье подключичной артерии. Пациенту провели сонно-подключичное шунтирование. После операции он чувствовал себя хорошо и был выписан.

