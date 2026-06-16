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16 июня, 10:27

Политика

Великобритания поставит Украине обогащенный уран на 280 млн долларов

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Власти Великобритании планируют поставить Украине обогащенный уран на 280 миллионов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Кира Стармера.

Лондон намерен поставлять Киеву обогащенный уран за счет пакета поддержки UK Export Finance. Уточняется, что так Британия будет обеспечивать работу украинских атомных станций следующие два года.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что риск эскалации украинского конфликта сейчас выше, чем два года назад. По его словам, американская администрация обеспокоена предстоящей зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию. Штаты хотят вскоре передать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

Ситуацию прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он уточнил, что Москву тревожат подобные заявления.

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