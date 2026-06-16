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16 июня, 10:26

Происшествия

В Приморье подростка задержали по подозрению в убийстве девочки

Фото: primorsky.sledcom.ru

Правоохранительные органы Приморского края задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в мессенджере MAX.

Как рассказали правоохранители РИА Новости, тело погибшей нашли на чердаке дома в поселке Врангеле. По данным источника, между умершей девочкой и подростком был конфликт.

"В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий", – заявили в ведомстве.

Открыто уголовное дело о халатности. Во время расследования специалисты дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Следователи установят условия и причины, которые подтолкнули несовершеннолетнего к совершению преступления.

В СК добавили, что подозреваемый в убийстве подросток признал вину. Была проведена проверка показаний на месте ЧП. Также следствие уточнило, что подросток и погибшая не состояли на профилактическом учете.

Ранее стало известно, что молодого человека задержали в Башкирии по подозрению в убийстве подростка. Мужчина попытался забрать у юноши пакет с продуктами. Подозреваемый ударил жертву несколько раз ножом.

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