РЖД организовали около 20 маршрутов исторических поездов к Дню Победы

Ко Дню Победы "Российские железные дороги" (РЖД) организовали порядка 20 маршрутов для исторических поездов, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что ретросоставы пройдут по территории 39 регионов России, преодолеют почти 20 тысяч километров пути и сделают остановки на 181 станции. Праздничные составы стилизовали под воинские эшелоны. Кроме того, они украшены по подобию первых поездов Победы, которые прибывали с фронта в 1945 году. Паровозные бригады, в свою очередь, одеты в форму военных лет.

В этом году задействовано 19 паровых машин разных модификаций. В РЖД подчеркнули, что в составы ретропоездов также вошли вагоны с техникой военных лет и платформы для выступления агитбригад.

Их прибытие на вокзалы и станции станет частью праздничных концертных программ, при этом после завершения празднования Дня Победы часть ретропоездов продолжат работу.

Ранее сообщалось, что генеральная репетиция парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая. Сам парад Победы традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

