Трамп пообещал "дискобомбулировать" противников

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированную нейросетью картинку с угрозой задействовать в отношении противников "дискобомбулятор".

На изображении, предположительно, Трамп находится на авианосце и в бинокль смотрит на суда и истребители.

"Вас дискобомбулируют", – указано в подписи к посту.

При этом глава Белого дома не уточнил, кому адресовано сообщение.

Ранее Трамп разместил картинку, на которой он изображен в образе целителя. Она была сгенерирована искусственным интеллектом. Президент США возлагал ладонь на лежащего на больничной койке человека. Вокруг него находились и другие люди, например женщина в молитвенной позе, врач и военный. Подписывать фото глава Белого дома не стал. Позже публикация была удалена.

Комментируя изображение, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин заявил, что глава Белого дома таким образом проявил сатанистскую (движение сатанизм признано экстремистским и запрещено в России, включено в перечень террористов и экстремистов) гордыню.

