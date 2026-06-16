Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московская литературная неделя впервые пройдет в Пекине с 17 по 21 июня. Ее организовало Агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы при поддержке департамента культуры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Девять московских издательств представят отечественную литературу на крупнейшей книжной ярмарке Азии и проведут переговоры с партнерами. Для посетителей подготовили мастер-классы и показы анимации, сказал глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

В деловой части программы представители столичных издательств встретятся с китайскими коллегами на Пекинской международной книжной ярмарке BIBF. Культурная программа развернется на стенде BIBF и в Русском доме в Пекине. Там проведут выставку московских иллюстраторов, занятия по русским народным промыслам, розыгрыши и кинопоказы.

Издательства Bubble, Clever, "Мозаика Kids", "Абрикобукс", "Альпака", АРТМФ, "Настя и Никита", "КомпасГид" и "Самокат" проведут на стенде Москвы более 300 переговоров об издании книг в КНР и других странах.

Ключевым событием станет "Российско-китайский издательский диалог" – деловая сессия с участием гендиректора АКИ Гюльнары Агамовой и вице-президента корпорации CNPIEC Лэй Цзяньхуа. В рамках мероприятия состоится серия коротких встреч между московскими и китайскими издателями. Они будут посвящены обсуждению вопросов покупки и продажи прав на книги, а также развитию двустороннего сотрудничества в сфере издательства.

На стенде Москвы пройдет выставка советского и российского художника-иллюстратора Игоря Олейникова. Его иллюстрации любимы и узнаваемы в Китае. На выставке представят как известные, так и ранее неопубликованные работы мастера.

Между тем культурная программа познакомит китайских гостей с литературой и анимацией России. На стенде BIBF и в Русском доме в Пекине состоится несколько мероприятий для широкой аудитории.

В центре внимания окажется выставка столичных иллюстраторов, которая будет доступна во все дни программы. Там представят работы Юлии Семитко, Залины Кишовой, Александра Крылова, Ксении Пантелеевой и Анастасии Новожиловой.

Помимо этого, запланирована презентация книги Юлии Варнаковой "Народные художественные промыслы. Сказочное богатство России". Участники мероприятия узнают, какие виды росписи существуют в России, чем они похожи и чем отличаются. Кроме того, на мастер-классе они попробуют разгадать особенности традиционных узоров.

Отдельное внимание в программе уделили кинопоказам. Гостям покажут современную российскую анимацию, а также классику "Союзмультфильма".

Ранее Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными партнерами. По словам президента, страны являются соседями с огромной общей границей. На протяжении веков у РФ и КНР создавалась система принципов взаимовыгодных отношений. При этом дружба с Китаем не направлена против кого-либо, подчеркнул глава государства.