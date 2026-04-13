Трамп удалил из Truth Social изображение себя в образе целителя

Президент США Дональд Трамп удалил со своей страницы в Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он представлен в образе целителя.

На картинке из его рук исходил свет. Трамп возлагал ладонь на лежащего на больничной койке. Вокруг него находились и другие люди, например женщина в молитвенной позе, врач и военный. Подписывать фото глава Белого дома не стал.

Комментируя изображение, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин заявил, что Трамп таким образом проявил сатанистскую гордыню.

По его словам, гордость проявляется в моменте, когда человек ставит себя на место Бога, то есть это гордость сатаны, который захотел стать Богом. Если американский лидер не отверг это изображение и не счел нужным удалить его, значит, он так себя и чувствует.

