Трамп опубликовал свое изображение в образе целителя

Американский президент Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social картинку, на которой он изображен в образе целителя. Она была сгенерирована искусственным интеллектом.

На изображении глава Белого дома, возлагающий руку на лежащего на больничной койке, представлен в светлой одежде с красной накидкой. Вокруг него находятся люди, в том числе женщина в молитвенной позе, военный и врач.

На фоне можно заметить флаг США, Статую Свободы, Капитолий, боевые самолеты и орлов.

При этом Трамп не стал подписывать картинку. Также он опубликовал изображение с башней имени себя – Trump.

Ранее в аккаунте Белого дома в социальной сети Х появилось несколько странных видео. Подписчики предположили, что аккаунт взломали.

На первом видео было видно женские пальто и ноги в остроносых сапогах, а также фрагмент пола с упаковкой бутылок с водой. Позже было опубликовано новое сообщение, первые две секунды которого – просто черный экран. Потом на нем появились полосы.

