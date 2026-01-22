Форма поиска по сайту

22 января, 13:01

Политика

Трамп верхом на белом медведе появился на обложке журнала The Economist

Фото: economist.com

Обложку с изображением президента США Дональда Трампа с голым торсом верхом на белом медведе опубликовал британский журнал The Economist. Номер вышел после выступления американского лидера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Также опубликована статья с заголовком "Настоящая опасность, исходящая от Дональда Трампа". Редакция газеты пояснила, что примирительный тон выступления Трампа свидетельствуют лишь о временном затишье в вопросе Гренландии.

"Возможно, это лишь тактическое отступление. Господин Трамп годами мечтал получить (остров. – Прим. ред.)", – отмечается в статье.

В материале подчеркивается, что американский лидер четко обозначил свои притязания и дал понять европейским столицам, что они должны быть настороже.

Журналисты также выразили сомнение, что Трамп изменит собственную риторику и уйдет от конфронтации как в вопросе Гренландии, так и в любом другом аспекте.

ВЭФ в Давосе состоялся 21 января. В ходе своего выступления Трамп высказал намерение немедленно начать переговоры по покупке Гренландии для расширения территории США и укрепления безопасности Запада.

Американский лидер неоднократно подчеркивал стратегическую важность острова. По его мнению, он должен находиться под контролем США, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне заявлений Трампа в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств. В качестве ответной меры США ввели 10% пошлины на импорт из из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

