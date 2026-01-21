Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры по Гренландии

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Вашингтон намерен немедленно начать переговоры о покупке Гренландии для расширения территории США и укрепления безопасности Запада, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Он отметил, что США приобретали многие другие территории на протяжении своей истории, как и многие страны Европы. Однако это не будет угрозой для НАТО, поскольку повысит безопасность всего Альянса.

При этом глава Белого дома добавил, что США сталкиваются "с крайне несправедливым" отношением внутри НАТО.

"Я не хочу применять силу, я не буду применять силу", – подчеркнул Трамп.

Одновременно с этим он сказал, что в случае потенциальной войны в Гренландии будет "много всего происходить" и над ней будут "летать ракеты". Из-за этого никто не захочет защищать договор аренды "на огромный кусок льда посреди океана".

По его словам, Вашингтон хочет получить Гренландию для обеспечения национальной и международной безопасности и сдерживания опасных противников. Для этого на острове будет создана система ПРО "Золотой купол", "самый великий, когда-либо созданный".

Отдельно Трамп подчеркнул, что США "поступили очень глупо", когда вернули Гренландию Дании после Второй мировой войны.

Американский лидер неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его мнению, остров должен находиться под контролем Штатов, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне заявлений Трампа в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

В ответ на это американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

