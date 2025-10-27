Журнал Time сменил раскритикованную Трампом обложку

Фото: x.com/Time

Журнал Time обновил обложку с изображением американского президента Дональда Трампа после того, как он раскритиковал предыдущую версию. Издание сообщило об этом в соцсети Х.

13 октября после сделки по сектору Газа журнал опубликовал обложку, на которой была представлена фотография Трампа. Кадр был снят с нижнего ракурса. В нижнем левом углу обложки были указаны заголовки и авторы, которые ранее публиковали в издании статьи про роль главы Белого дома в окончании боевых действий в анклаве.

Изображение не понравилось Трампу, так как, по его словам, редакция будто "стерла" его волосы и добавила сверху парящую корону. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что никогда не любил, когда его фотографируют снизу.

На новой обложке главу Белого дома изобразили сидящим за столом в Овальном кабинете с сомкнутыми под подбородком руками. Она приурочена к выходу интервью президента.

В феврале Time представлял обложку выпуска, на которой миллиардер Илон Маск был изображен сидящим в кресле лидера США. На кадре бизнесмен находился за столом "Резолют" в Овальном кабинете Белого дома. За спиной у Маска были изображены флаги США и президента страны.

