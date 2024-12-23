Трамп объяснил, почему Маск не сможет занять его место на посту президента США

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Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что бизнесмен и миллиардер Илон Маск якобы будет выполнять обязанности главы Белого дома вместо него.

"Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть (президентом США. – Прим. ред.)? Он не родился в этой стране", – цитирует Трампа ТАСС.

Маск родился в 1971 году в столице ЮАР Претории. После окончания школы он уехал в Канаду, а затем переехал в Штаты. По американской конституции, право выдвигаться на должность президента имеют только те граждане, которые родились на территории США.

Маск в последние месяцы выступает одним из самых активных сторонников Трампа. Предприниматель спонсировал избирательную кампанию республиканца, а после победы Трампа на выборах Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами могут возглавить новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

Маск также неоднократно критиковал политику действующей администрации США, как внутреннюю, так и внешнюю. К примеру, недавно он заявлял, что военная помощь Украине была одним из худших решений Белого дома. Кроме того, предприниматель высказал мнение, что США должны держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах.