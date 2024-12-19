Илон Маск назвал помощь Украине одним из худших решений США

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал военную помощь Украине со стороны властей США. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

Маск прокомментировал публикацию общественного деятеля Джози Глабах, в которой рассказывалось о спорных и непопулярных решениях администрации США, в том числе о помощи Украине на 60 миллиардов долларов и финансировании 12 биолабораторий.

"Один из худших законопроектов в истории", – написал в комментариях бизнесмен.

В свою очередь, в Белом доме считают, что поставки американского оружия Киеву могут помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах об урегулировании конфликта.

Между тем, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена может не успеть направить Киеву военную помощь на остающиеся 5,6 миллиарда долларов до инаугурации нового главы Белого дома Дональда Трампа.