NYT: администрация Байдена не успеет потратить выделенные Киеву средства

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может не успеть направить Киеву военную помощь на остающиеся 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, некий высокопоставленный сотрудник Минобороны США подтвердил, что до конца текущего года Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву дополнительной военной помощи. При этом отмечается, что использовать оставшуюся сумму до инаугурации избранного президента Дональда Трампа будет сложно.

Журналисты сообщают, что пока непонятно, станет ли Трамп использовать выделенные деньги на помощь Украине, поскольку республиканец "крайне скептично настроен" в отношении поддержки Киева.

Ранее США направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов. В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы и прочее.

В СМИ отмечали, что Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Киев рассчитывает на устойчивый мир. При этом конкретные сроки заявления украинской стороны не указаны.