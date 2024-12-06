Министр Леблан: Канада отправит запрещенное в стране оружие на Украину

Фото: depositphotos/selensergen

Канадские власти собираются расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину, передает издание National Post (NP) со ссылкой на министра общественной безопасности Канады Доминика Леблана.

Канадский политик заявил о расширении перечня запрещенного оружия, куда могут попасть 324 марки и модели "штурмового" стрелкового вооружения. По словам министра, решение о запрете "всех текущих и будущих вариантов этого оружия" вступит в силу немедленно.

Как утверждают журналисты, в список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия. Согласно заявлению Леблана, часть изъятого у торговцев оружия может быть поставлена Украине.

Ранее стало известно, что Канада намерена в течение ближайших пяти лет предоставить Украине летательного и нелетательного вооружения на 1,16 миллиарда долларов США.

В федерального проекте бюджета также указано, что Канада с начала конфликта на Украине передала Киеву оружия на 2,91 миллиарда долларов США. Кроме того, в 2024 году Канада собирается предоставить Украине через Международный валютный фонд МВФ кредит на сумму 1,74 миллиарда долларов США.