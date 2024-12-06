Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 21:38

Политика
Главная / Новости /

Министр Леблан: Канада отправит запрещенное в стране оружие на Украину

Канада намерена отправить запрещенное в стране оружие на Украину

Фото: depositphotos/selensergen

Канадские власти собираются расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину, передает издание National Post (NP) со ссылкой на министра общественной безопасности Канады Доминика Леблана.

Канадский политик заявил о расширении перечня запрещенного оружия, куда могут попасть 324 марки и модели "штурмового" стрелкового вооружения. По словам министра, решение о запрете "всех текущих и будущих вариантов этого оружия" вступит в силу немедленно.

Как утверждают журналисты, в список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия. Согласно заявлению Леблана, часть изъятого у торговцев оружия может быть поставлена Украине.

Ранее стало известно, что Канада намерена в течение ближайших пяти лет предоставить Украине летательного и нелетательного вооружения на 1,16 миллиарда долларов США.

В федерального проекте бюджета также указано, что Канада с начала конфликта на Украине передала Киеву оружия на 2,91 миллиарда долларов США. Кроме того, в 2024 году Канада собирается предоставить Украине через Международный валютный фонд МВФ кредит на сумму 1,74 миллиарда долларов США.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика