Глава Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США конфликт на Украине

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) армии США Чарльзом Брауном ряд вопросов в области безопасности, в том числе украинский конфликт. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официального представителя КНШ Джерила Дорси.

По его словам, телефонный разговор произошел 27 ноября – спустя шесть дней после применения РФ баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Украины.

Это был первый разговор генералов после того, как Браун возглавил КНШ. По запросу Герасимова, Браун согласился не объявлять о переговорах заранее, уточнил Дорси.

Как сообщает газета со ссылкой на официальных лиц, в разговоре с Брауном Герасимов заявил, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до разрешения администрации США наносить удары дальнобойными ракетами Запада вглубь территории РФ.

По информации ABC News, российский и американский генералы также обсудили, как "избежать просчетов и эскалации" между странами применительно к Украине.

Владимир Путин в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар "Орешником". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Несколько дней назад президент РФ раскрыл детали принципа работы ракеты "Орешник". Так, температура поражающих элементов составляет четыре тысячи градусов, в то время как на поверхности Солнца температура достигает шести тысяч градусов. В связи с этим расположенные в эпицентре взрыва от "Орешника" объекты разделяются на элементарные частицы и превращаются в пыль.