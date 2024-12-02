Депутат Занко предложила называть дороги в честь конструкторов "Орешника"

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила обращение главе Минтранса РФ Роману Старовойту с предложением называть дороги в честь героев России, участников спецоперации на Украине, а также конструкторов современных российских вооружений, таких как "Орешник".

"Понятное дело, что конкретные фамилии сейчас засекречены, но в целом, "в честь конструкторов или инженеров" "Орешника" это возможно", – передает слова парламентария РИА Новости.

В обращении отмечается, что Минтранс выступил с инициативой присвоить уникальные названия всем российским дорогам – региональным, местным и частным. Занко считает эту идею своевременной, поскольку это позволит упорядочить дорожную сеть, а также подчеркнуть исторические особенности различных субъектов России.

Ранее депутаты приняли в первом чтении проект о переименовании города Ростова в Ростов Великий. Как говорится в пояснительной записке, такое наименование было широко известно в прошлом, поэтому вошло в исторический и общественный обиход. Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджета Ярославской области, на территории которой расположен город.