"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

В Москве переименовали площадь Европы, которая находится возле Киевского вокзала, в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Также свои имена получили две улицы в ТиНАО. Одна из них названа в честь советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой, а вторая – в честь руководителя проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского.

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