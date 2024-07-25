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25 июля, 08:35

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"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии

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В Москве переименовали площадь Европы, которая находится возле Киевского вокзала, в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Также свои имена получили две улицы в ТиНАО. Одна из них названа в честь советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой, а вторая – в честь руководителя проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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