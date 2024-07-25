25 июля, 08:35Программы
"Мой район. Новости": площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии
В Москве переименовали площадь Европы, которая находится возле Киевского вокзала, в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Также свои имена получили две улицы в ТиНАО. Одна из них названа в честь советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой, а вторая – в честь руководителя проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".