Ликсутов: Москва не отказывалась от проекта МЦД-5

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москва не отказывалась от реализации проекта МЦД-5, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, сначала необходимо завершить подготовку.

Ликсутов рассказал, что перед созданием МЦД-5 нужно провести работу с РЖД по сокращению интервалов на существующей инфраструктуре, которая в перспективе может соединиться с новым диаметром.

"Это интервалы, это не менее важная работа, это качество пригородных железнодорожных станций и третий – это подвижный состав. После этого есть смысл говорить о том, что надо рассматривать вопрос о создании полноценного диаметра", – цитирует его Агентство "Москва".

Диаметр, протяженность которого составит 89 километров, должен соединить Ярославское и Павелецкое направления. Он будет состоять из 39 станций, добавил он.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что строительная готовность станции Митьково МЦД-3 составляет почти 90%. Работы на объекте планируют завершить в 2024 году.

Митьково станет 39-й станцией МЦД-3 и московским городским вокзалом. Пассажиры смогут пересаживаться на трамваи почти за две минуты. По словам Ликсутова, в 2024 году вокзалом будут пользоваться 6,6 тысячи человек.

