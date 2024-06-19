Расписание поездов на МЦД-4 изменится 24–26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 23:50 до 11:30 24–25 и 25–26 июня изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что на Нижегородском направлении часть поездов проследует укороченным маршрутом от Нижегородской до Площади трех вокзалов. Также частично увеличатся интервалы движения с утра и до 11:30 – до 20 минут. Часть экспрессов по маршруту от и до станции Железнодорожная отменили.

В департаменте отметили, что на Калужском направлении и центральном участке до Курской отменили часть поездов. Кроме того, некоторые составы со стороны Апрелевки проследуют укороченным маршрутом до Марьиной Рощи.

Изменения связаны с ремонтом инфраструктуры на станции Железнодорожная. Для этого закроют третий путь на участке между станциями Реутово и Железнодорожная.

Ранее стало известно, что график электричек на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится c 10 по 28 июня. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом.