Движение транспорта перекроют на ряде улиц в ЦАО, ТиНАО и ЗАО из-за велогонки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в центре и на западе Москвы, а также в ТиНАО в связи с проведением велогонки "Пять колец". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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Так, 23 июня с 11:00 до 16:30 дороги перекроют на улице Косыгина и на Университетской площади. На участках временных ограничений с 00:01 до завершения велогонки нельзя будет парковать автомобили.

С 09:00 до 16:00 24 июня и с 08:00 до 15:00 26 июня будут закрыты две полосы движения на Крылатской улице с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Здесь также запретят парковку.

С 11:00 до 16:30 25 июня водители не смогут проехать в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое.

В связи с перекрытиями автомобилистов призвали строить маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что график движения поездов Белорусского направления МЖД изменится с 14 июня по 1 декабря этого года. Изменения связаны со строительством путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая.

Движение поездов на перегоне организуют по соседним путям. Изменения в расписании преимущественно коснутся электричек, курсирующих между Москвой, Усово и Одинцово.

