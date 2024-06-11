Аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные июня будут курсировать по обычному маршруту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

На протяжении всех выходных дней июня поезда "Аэроэкспресса" будут курсировать по привычному маршруту от Одинцова до аэропорта Шереметьево, не пропуская ни одной остановки.

Расписание поездов останется неизменным на 15–16, 22–23 и 29–30 июня. Коррективы не будут внесены в расписание как составов, направляющихся в аэропорт, так и тех, которые будут возвращаться из него, уточнили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

Те изменения в расписании аэроэкспрессов, которые ранее были запланированы на июньские выходные, не состоятся из-за корректировок в графике проведения работ на железной дороге.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" запустил прямой автобусный экспресс-маршрут, который отходит от метро "Ховрино" и направляется в аэропорт Шереметьево. Он может довезти пассажиров до терминала D. Кроме того, с 1 июня экспресс-автобусы, которые направляются в терминалы B и C, начали курсировать чаще – каждые 8 минут.

