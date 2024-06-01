От метро "Ховрино" до Шереметьево запустили автобусный экспресс-маршрут

Фото: пресс-служба "Аэроэкспресса"

"Аэроэкспресс" запустил прямой автобусный экспресс-маршрут от метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ходить он будет до терминала D. Кроме того, с 1 июня экспресс-автобусы перевозчика в терминалы B и C стали курсировать чаще – каждые 8 минут.

Поездка в аэропорт на автобусном экспрессе занимает около 20 минут по платной трассе без дополнительных остановок в пути. На обоих маршрутах курсируют новые вместительные автобусы НефАЗ.

Автобусы № 1195 курсируют до терминалов B и C, № 1195D – до терминала D. Для проезда действуют одинаковые тарифы и абонементы.

Ранее сообщалось, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в выходные дни июня будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной и прибывать на него же из-за работ на железной дороге.

В компании уточнили, что, как правило, аэроэкспрессы отправляются в аэропорт Шереметьево со станции Одинцово и следуют с несколькими остановками, в том числе на Белорусском вокзале. Обратно они едут тем же маршрутом.