20 июня, 09:56Транспорт
Второй вестибюль станции Москва-Сити открылся на МЦК
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Второй вестибюль станции Москва-Сити открылся на Московском центральном кольце (МЦК). Ежедневно им будут пользоваться почти 10 тысяч горожан, а к 2030 году пассажиропоток увеличится до 13 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам заммэра, с момента открытия в 2016 году станция Москва-Сити приняла порядка 40 миллионов человек. На нее приходится свыше 60% всего пассажиропотока транспортного узла, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
С открытием нового вестибюля время пересадки между МЦД-4 и МЦК сократилось в 2,5 раза. Существующий вестибюль станции разгрузится на 40% в часы пик. Кроме того, с 22 июня временно закроют участок "Деловой центр" – "Шелепиха" – "Хорошёвская" БКЛ. Новый вестибюль станции Москва-Сити поможет перераспределить пассажиропотоки.
Ранее стало известно, что участок БКЛ от "Делового центра" до "Хорошёвской" закроют из-за работ по его интеграции с новой Рублево-Архангельской линией. Специалисты построят новые тоннели и заменят инженерные системы. В Дептрансе рекомендовали горожанам заранее планировать маршрут и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4.
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