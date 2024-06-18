Наддверную навигацию улучшили в вагонах четырех линий метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более чем в 150 составах Московского метрополитена на Кольцевой, Калужско-Рижской, Замоскворецкой и Большой кольцевой линиях улучшили наддверную навигацию. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

В поездах "Москва-2020" и "Москва-2024" установили экраны длиной 1,4 метра. На них транслируется информация о следующих станциях, номерах вагонов, скорости движения поездов, выходах в город, пересадках и другие данные.

Ликсутов добавил, что задачу по созданию еще более удобных и безопасных условий для пассажиров городского транспорта поставил Сергей Собянин. С 2015 года взаимодействие с пассажирами приводится к единому стандарту. В работе по развитию городского транспорта используются самые современные решения, заключил вице-мэр.

Ранее в столичный общественный транспорт вернулась возможность получения кешбэка при оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь 15 рублей будут поступать обратно на счет при каждой оплате проезда через СБП. Акция стартовала 17 июня и продлится до 31 декабря включительно.

