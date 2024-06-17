Дептранс Москвы выпустил тематический "Единый" к 150-летию Гнесиной

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный департамент транспорта выпустил тематический билет "Единый" в честь 150-летия со дня рождения великой пианистки и создателя уникальной системы отечественного музыкального образования Елены Гнесиной.

Продаваться он будет в кассах и автоматах на Кольцевой линии и внутри нее, уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что виртуальная карта "Тройка" заработала в городском общественном транспорте. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд любым смартфоном. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, виртуальную "Тройку" можно выпустить в приложении "Метро Москвы".

В Дептрансе рассказали, что для прохода по виртуальной "Тройке" в метро, на МЦК, МЦД и речной транспорт необходимо поднести экран телефона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте же нужно отсканировать QR-код на экране валидатора камерой телефона.

До этого сообщалось, что с 24 мая горожане могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" и карты москвича на турникетах метро и МЦК. По подсчетам специалистов Дептранса, сервис позволит экономить до 20 минут в месяц.

