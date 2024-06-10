Ликсутов: более 90% москвичей будут жить рядом со станциями метро или МЦД к 2030 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К 2030 году рядом со станциями метро или Московских центральных диаметров (МЦД) будут жить 93% москвичей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К 2030 году весь рельсовый каркас столицы расширится до 517 станций. Поездки 1 млн пассажиров в сутки станут до 30% быстрее, сотни тысяч москвичей впервые получат метро рядом с домом", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

По транспортной программе в Москве появятся еще 3 линии, 39 станций метро и 9 новых или реконструированных станций МЦД. Благодаря этому число москвичей, дома которых расположены около станций рельсового каркаса, вырастет с 90 до 93%. После появления новых быстрых маршрутов через центр, северо-запад, юго-запад, юг и ТиНАО жители смогут тратить меньше времени на дорогу.

Ликсутов добавил, что ранее под руководством Сергея Собянина в городе уже построили 112 новых станций метро и МЦК. В дальнейшем транспортная сеть продолжит развиваться.

Ранее в столичном метрополитене начали обновлять напольную навигацию. Для изготовления элементов навигации применялась новая технология. Они были созданы из термопластика, который также используется для нанесения дорожной разметки.

