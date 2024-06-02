Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Инспекторы ЦОМП помогли более чем 2,3 тысячи пассажиров с начала года. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он пояснил, что речь идет о маломобильных пассажирах, в число которых входят пожилые граждане, родители с колясками, люди с нарушениями зрения, слуха или проблемами с опорно-двигательной системой. Сотрудники ЦОМП работают в столичной подземки с 2013 года, отметил Ликсутов.

"Московский метрополитен развивает безбарьерную среду по задаче Сергея Собянина. Инспекторы ЦОМП сопровождают пассажиров не только до социально значимых объектов, но и до культурных учреждений", – добавил он.



Так, пассажиры могут попросить о помощи, чтобы добраться до 92 учреждений, в том числе до Третьяковки, ВДНХ, Государственного музея имени А.С. Пушкина и фонда "Айрис".

Подать заявку можно через приложение "Метро Москвы", портал Московского метрополитена или оставить ее чат-боту Александре. Также граждане могут обратиться в ЦОМП по номерам: +7 495 622-73-41 или +7 800 250-73-41.

Ранее сотрудники Дептранса приступили к обновлению напольной навигации в метро Москвы. Для изготовления элементов применялась новая технология. Они были созданы из термопластика, который также используется для нанесения дорожной разметки.

Пассажиры увидят более 100 новых указателей на полу вестибюлей и платформ станций метро "Проспект Вернадского", "Мичуринский Проспект", "Аминьевская" и "Славянский бульвар".

