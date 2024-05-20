Работники ЦОМ с собаками сопроводили более 240 слабовидящих пассажиров метро с начала года

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Сотрудники Центра обеспечения мобильности с начала года сопроводили более 240 незрячих и слабовидящих пассажиров метро с собакой-проводником, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В основном к инспекторам обращались с просьбой помочь добраться до местных отделений ВОС. Вторым по популярности маршрутом для проводников стал путь до Российской государственной библиотеки для слепых, сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Уточняется, что служба работает с 05:30 до 01:00. Получить услугу пассажиры могут после того, как оставят соответствующую заявку на сайте или в приложении метро.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем повышать качество сервисов, чтобы поездки становились еще более комфортными и безопасными для каждого пассажира. С начала года инспекторы ЦОМП сопроводили около 17 тысяч незрячих и слабовидящих пассажиров, из них 241 были с собакой-проводником", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы на стойках "Живое общение" появились цифровые планшеты, которыми можно воспользоваться для поиска информации. Они были размещены на станциях "Арбатская" и "Пушкинская".