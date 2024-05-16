Цифровые планшеты появились на стойках "Живое общение" в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В метро Москвы на стойках "Живое общение" появились цифровые планшеты, которыми можно воспользоваться для поиска информации, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Цифровые новинки были впервые размещены на двух стойках, которые находятся на станции "Арбатская" синей линии и станции "Пушкинская" фиолетовой линии.

Использование этих планшетов позволит москвичам найти ответы на вопросы о пассажирских сервисах метрополитена, контакт-центре "Московский транспорт", новинках и акциях сувенирных магазинов метро, вакансиях транспорта столицы и услугах сервисного центра.

Кроме того, в ведомстве рассказали о планах внедрить функцию обратной связи. После начала ее действия жители и гости Москвы смогут поделиться своим мнением о работе стоек "Живое общение".

"В московском метро по поручению Сергея Собянина мы используем самые современные сервисы, которые позволяют повышать комфорт поездок. <...> Если пассажирам понравится такой формат, то мы масштабируем это решение на другие стойки", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее метрополитен Москвы отпраздновал свой восемьдесят девятый день рождения 15 мая. В рамках празднования этой даты у входов в 10 вестибюлей метро были установлены тематические инсталляции в виде буквы "М". Праздничное оформление не будут убирать с этих локаций до 24 мая.