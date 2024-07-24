Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы одобрили планы строительства административно-делового и многофункционального комплексов, которые появятся на западе Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства города.

Там появится более 16 тысяч рабочих мест. При этом общая площадь зданий будет равна практически 130 тысячам квадратных метров. Они будут построены в Можайском районе по адресам Верейская улица, дома 29/42 и 29/32в.

Проект реализуют благодаря частным инвестициям в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Правительство столицы утвердило данную программу в 2019 году. Ее основной целью стало привлечение застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и прочих значимых для города объектов. Инвесторы, которые создают новые рабочие места, получают за это льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования территорий под жилищное строительство.

Кроме того, реализация программы благотворно влияет на комплексную сбалансированную застройку новых районов Москвы. Она также позволяет снизить дефицит рабочих мест в уже существующих кварталах города и сократить избыточную маятниковую миграцию.

По прошествии четырех лет реализации данная программа охватила практически все районы столицы. Правительство города успело заключить за это время более 100 соглашений с инвесторами. В соответствии с этими договоренностями, в Москве возведут свыше пяти миллионов "квадратов" коммерческой недвижимости. Так, в столице будут построены промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

В общей сложности к работе над развитием города в ходе реализации программы будет привлечено более 1,8 триллиона рублей. Это позволит создать в столице свыше 258 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики.

Между тем Москва выделила инвестору земельный участок площадью более 13 гектаров в ТиНАО по ставке один рубль в год для возведения мясоперерабатывающего комплекса. После реализации проекта появится 1,5 тысячи новых рабочих мест.