Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Промышленные технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Специализированные площадки оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы компании могли быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства", – отметил градоначальник.

Мэр напомнил, что в начале года в эксплуатацию была введена первая очередь промышленного технопарка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". По его словам, строительство идет по программе стимулирования создания мест приложения труда, а благодаря реализации проекта в Зеленограде появится около 2,5 тысячи рабочих мест.

Собянин уточнил, что площадки уже полностью забронированы высокотехнологичными компаниями, среди которых производитель медицинских материалов, предприятие экологичной переработки металлургических промпродуктов и компания, выпускающая комплектующие для нефтяной и газовой отраслей. Резиденты могут пользоваться льготами особой экономической зоны.

Всего же, по словам мэра, в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда появится около 20 промышленных объектов, а на производствах будет создано свыше 17,3 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что 190 компаний получат от столичных властей более миллиарда рублей на развитие своей деятельности и покупку оборудования. Город компенсирует 50% стоимости отечественной техники или 35% стоимости импортной. Оборудование должно быть приобретено не ранее 1 января 2022 года со сроком полезного использования от трех лет. Максимальный размер гранта составляет 30 миллионов рублей.

До этого стало известно, что производители российских лекарств в особой экономической зоне "Технополис "Москва" вложили в московскую экономику более 40 миллиардов рублей.

