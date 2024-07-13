В Экспоцентре пройдет выставка о столичной промышленности

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Достижения столичных предприятий за последние годы представят на выставке "Москва промышленная. Город будущего" в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению Сергея Собянина столица реализует проекты для популяризации индустриального сектора и привлечения внимания к деятельности предприятий и научно-технических центров города.

Выставка пройдет с 10 августа по 8 сентября. На ней можно будет узнать о развитии особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", предприятий фармацевтической, медицинской, кабельной, авиационной и ракетно-космической промышленности, о машиностроительных компаниях и других.

На выставке обсудят перспективы развития сектора до 2030 года. Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка. Гостей мероприятия ждут лекции экспертов, детская зона, фуд-корт и пространство для проведения мастер-классов.

Выставочную площадку поделят на 10 секторов, каждый из которых представит отдельную отрасль или направление промышленности города. Гости смогут осмотреть все пространства, следуя по разработанному маршруту.

В мероприятии примут участие более 60 столичных производителей высокотехнологичных отраслей. Выставка станет частью городского форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Форум "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября. По словам Собянина, фестиваль посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.

Между тем с 1 августа по 8 сентября на форуме состоится фестиваль городского хозяйства. Для гостей подготовят выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Посетителей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро "Спортивная".