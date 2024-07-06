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06 июля, 14:15

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября

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Главным событием второй половины лета в столице станет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Событие будет посвящено развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Гостей ждет насыщенная программа. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе. Форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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