06 июля, 14:15Новости
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября
Главным событием второй половины лета в столице станет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Событие будет посвящено развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Гостей ждет насыщенная программа. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе. Форум-фестиваль пройдет с 1 августа по 8 сентября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.