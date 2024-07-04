Собянин: программа льготного кредитования для московского бизнеса продлевается

Действие программ льготного кредитования для бизнеса в Москве продлят до конца года. Также дополнительно поддержат экспортеров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Городская программа пользуется популярностью. Так, с 2020 года ей воспользовались более 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержку оказывают тем, кто работает в приоритетных отраслях экономики. Речь идет о производстве, IT, инновациях и не только.

Максимальный размер займа для владельцев такого бизнеса – 30 миллионов рублей при льготной ставке 13%. Начинающие предприниматели могут получить кредит до 5 миллионов рублей по ставке 12%.