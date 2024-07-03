Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 18:30

Город

"Мой район. Новости": более 22 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала года

"Мой район. Новости": более 22 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала года

Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

В Москве стартовал юбилейный фестиваль-форум "Российская креативная неделя"

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах создания нового дорожного каркаса ТиНАО

Выставка "Пиксельный рейв" открылась на станции метро "Воробьевы горы"

Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках

Директор дворца "Восточный" Гурченкова рассказала о занятиях по проекту "Урок с чемпионом"

Жители Апрелевки пожаловались на стаю агрессивных собак

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

С начала 2024 года 22,3 тысячи москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации столичного жилфонда. Сейчас лидером по переездам является юго-восток Москвы.

Новое жилье получили жители старого пятиэтажного дома на Люблинской улице. Демонтаж здания в районе Люблино по программе реновации уже завершен. Это седьмой дом, который снесли в этом районе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городреновациявидео
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика