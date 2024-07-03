"Мой район. Новости": более 22 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с начала года

С начала 2024 года 22,3 тысячи москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации столичного жилфонда. Сейчас лидером по переездам является юго-восток Москвы.

Новое жилье получили жители старого пятиэтажного дома на Люблинской улице. Демонтаж здания в районе Люблино по программе реновации уже завершен. Это седьмой дом, который снесли в этом районе.

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