Синоптик Вильфанд: температура Москвы-реки соответствует Черному морю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря и составила 24–25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на это повлияли теплые ночи в столице.

"Даже после дождя вода будет очень высокая", – цитирует синоптика "Интерфакс".

Кроме того, Вильфанд уточнил, что температура воды в Анапе достигла 18 градусов, в Геленджике и Туапсе – 22 градусов, а в Сочи – 25 градусов. При этом в Калининграде вода в Балтийском море прогрелась до 18 градусов.

Между тем Роспотребнадзор запретил москвичам купание в столичных зонах отдыха "Пляж Динамо" и "Головинские пруды". Ведомство приняло такое решение из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям. На месте установили предупреждающие знаки. Купаться в водоемах можно будет после получения удовлетворительных результатов проб.