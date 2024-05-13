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13 мая, 07:30

Экономика

Число малых и средних предприятий выросло более чем на 5,5% в Москве за 2023 год

Число малых и средних предприятий выросло более чем на 5,5% в Москве за 2023 год

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В Москве за 2023 год выросло количество малых и средних предприятий более чем на 5,5%. Это стало возможным благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки городских властей в различных областях экономики. На данный момент для московских предпринимателей существует не только льготное кредитование, но и консультационная и образовательная поддержка.

Какие сферы деятельности наиболее популярны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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