Число малых и средних предприятий выросло более чем на 5,5% в Москве за 2023 год

В Москве за 2023 год выросло количество малых и средних предприятий более чем на 5,5%. Это стало возможным благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки городских властей в различных областях экономики. На данный момент для московских предпринимателей существует не только льготное кредитование, но и консультационная и образовательная поддержка.

Какие сферы деятельности наиболее популярны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.