Эксперты рассказали, куда вложить деньги для получения максимального дохода

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Высокие ставки по краткосрочным вкладам и накопительным счетам на данный момент фиксируются в РФ. В будущем может снизиться привлекательность условий депозитных продуктов, заявил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин Life.ru.

Он отметил, что перед тем, как выбрать инструмент для инвестиций, необходимо определиться со стратегией и понять, куда и для чего вкладываются средства. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, если цель – сохранение финансов и легкий прирост капитала с низким уровнем риска, то подойдут банковские депозиты. Средняя ставка по 6-месячному вкладу в рублях составляет 14,5% при официальной инфляции ниже 8%, указал он. Если инвестор готов пойти на риски, то для него будут актуальны акции и облигации, особое внимание стоит уделить дивидендным рыночным историям, которые добавят портфелю вес и финансовый результат, указал эксперт.

По его мнению, финансы нужно распределить так, чтобы вложить деньги в разные активы с разным уровнем риска и доходности для баланса. Это могут быть доли в ценных бумагах, облигациях, валюте и производных документах.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман считает, что сейчас эффективный инструмент для инвестирования, доступный большей части населения и не требующий особой финансовой подкованности, – банковские вклады. Особо привлекательны, продолжил он, предложения по размещению средств на 181–270 дней под 15–16% годовых. Это выгодно, потому что в этом году доходность опережает вероятную инфляцию в 8–10%, уточнил он.

Тем не менее при выборе банковского продукта он советует соблюдать простые правила: изучать условия по возможностям пополнения или снятия, открывать счета в банках, где вклады застрахованы, не превышать застрахованную АСВ сумму в 1,4 миллиона рублей.

Бахтин рассказал, что ожидания снижения ключевой ставки позитивно отразятся на рынке акций. По его словам, на горизонте года индекс Мосбиржи достигнет 3 650 пунктов (4 000 пунктов с учетом дивидендов). Диверсификация в части добавления акций к инструментам с фиксированным доходом в долгосрочной перспективе может обеспечить инвестору хорошую защиту от инфляции, указал он и добавил, что потенциал роста у перспективных акций составляет 40–50% за год, в некоторых случаях он может достигнуть и 100%.

В сервисе "Сравни" подчеркнули, что граждане не так охотно пользуются инвестициями в ценные бумаги – такие активы есть лишь у 4% населения. Однако этот тренд постепенно меняется и российский рынок частных инвестиций растет. Так, за три квартала 2023 года доля частных инвесторов на Мосбирже выросла в два раза и сейчас составляет более 80%, заявили там. Кроме того, акции компаний РФ показывают доходность порядка 8,3% годовых, что является неплохим показателем. Но если речь идет об инвестициях в ценные бумаги, то лучше выбрать российские компании или компании из дружественных юрисдикций, заключили в сервисе.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сказал, что в условиях структуры фондового рынка РФ, который изменился после введения санкций и оттока нерезидентов, хорошим вариантом вложения выглядят облигации федерального займа. Доходность у них несколько ниже, чем у тех же голубых фишек, однако и процент стабильный, уточнил он. Самые длинные ОФЗ с модифицированной дюрацией от 6х до 7,5х сегодня торгуются с доходностью около 12%, отметил он.

По словам эксперта, акции российских компаний показывают среднюю доходность около 8,3% годовых, а рост акций голубых фишек в этом году с учетом дивидендов может составить до 25%.

Говоря о криптовалюте, Деев предупредил, что, хоть доходность биткоина в прошлом году превысила 170%, в 2024-м запланирован халвинг, что может временно снизить курс. Как указал специалист, он остается привлекательным активом для инвестиций, но нужно помнить, что криптовалюты, как и венчур, – сверхвысокорисковые активы.

Еще один способ инвестиций – покупка недвижимости, подчеркнул Шнейдерман. Он уверен, что сейчас на рынке предложение сильно опережает спрос, что может привести к снижению цен.

Он считает, что для увеличения доступности жилья обсуждается вопрос о введении народной ипотеки под 5%. По его мнению, эта инициатива не связывается с другими мерами по ужесточению политики ипотечного кредитования, введенными против роста закредитованности россиян.

В сервисе "Сравни" объяснили, что в последнее время рынок несколько охладился из-за снижения доступности льготных программ ипотеки и растущего спреда с рыночной ипотекой. Вместе с тем в России под "пассивным доходом" часто понимают именно сдачу в аренду второй квартиры, так что этот способ инвестирования остается востребованным.

Ранее кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев не рекомендовал пенсионерам вкладывать сбережения в инструменты, которые обещают быстрый и высокий доход, поскольку это может быть финансовая пирамида. Пожилым людям, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше воспользоваться банковским вкладом или рынком ценных бумаг, сказал он.

"Деньги 24. Итоги": российские банки могут снизить ставки по вкладам