Эксперт рассказала, почему не стоит хранить деньги дома

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Россиянам не стоит хранить деньги дома, так как такой способ сбережения может привести к потере накоплений. Об этом "Газете.ру" сообщила инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

По ее словам, данный способ сохранения средств неактуален, так как инфляция съедает накопления.

"Например, если вы отложили 100 тысяч рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент", – указала Гордиенко.

Она добавила, что дома денежные средства подвержены риску. Так, например, их могут украсть или они могут быть испорчены во время пожара или потопа, а также многое другое.

Эксперт рекомендовала положить сбережения на банковский вклад или начать инвестировать. Она отметила, что выгоднее всего инвестировать из-за большей прибыли. По ее словам, инвестиции подходят далеко не всем и нужно быть готовым к этому морально.

"Если вы инвестируете портфельно, то деньги должны быть распределены в правильных пропорциях. Главное – понимать их значение, цель их нахождения в вашем портфеле, а также осознавать риски, которые несет каждый в отдельности инструмент", – отметила эксперт.

Кроме того, она рекомендовала оставить некоторую часть денег наличными для непредвиденных ситуаций. Сумма зависит от общих трат человека, заключила Гордиенко.

Ранее финансовый консультант Ирина Коннова назвала самые обманчивые способы экономить. Среди них – хранение денег дома, погоня за кешбэком и отсутствие контроля при покупке продуктов.

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