Эксперт назвал три способа избежать лишних трат в продуктовом магазине

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Поход в продуктовый магазин сразу после получения зарплаты, а также на голодный желудок и без четкого списка покупок может обернуться большими лишними тратами. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кандидат экономический наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в момент получения зарплаты или пенсии у людей появляется "завышенное ощущение по поводу собственного благосостояния" (особенно если этому предшествовал "период финансового воздержания").

"Если пойти в этот день в магазин, то можно накупить много всего лишнего", – отметил эксперт.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В продуктовый, как правило, не рекомендуют идти на голодный желудок, потому что хороший аппетит тоже способствует большим тратам.

Кроме того, еще один способ – составлять перед походом в магазин список покупок. Такой подход поможет не только не забыть о том, что действительно нужно приобрести, но и не купить лишнего, добавил экономист.

Ранее россиянам рассказали, как можно сэкономить на покупке продуктов. Рекомендуется обратить внимание на сезонные фрукты и овощи, которые, как правило, стоят недорого. Продукты длительного хранения, к которым относятся крупы, макароны, консервы и приправы, лучше покупать на маркетплейсах, поскольку там они гораздо дешевле.