Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 12:11

Общество

Эксперт назвал три способа избежать лишних трат в продуктовом магазине

Фото: 123RF/gioiak2

Поход в продуктовый магазин сразу после получения зарплаты, а также на голодный желудок и без четкого списка покупок может обернуться большими лишними тратами. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кандидат экономический наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в момент получения зарплаты или пенсии у людей появляется "завышенное ощущение по поводу собственного благосостояния" (особенно если этому предшествовал "период финансового воздержания").

"Если пойти в этот день в магазин, то можно накупить много всего лишнего", – отметил эксперт.

В продуктовый, как правило, не рекомендуют идти на голодный желудок, потому что хороший аппетит тоже способствует большим тратам.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Кроме того, еще один способ – составлять перед походом в магазин список покупок. Такой подход поможет не только не забыть о том, что действительно нужно приобрести, но и не купить лишнего, добавил экономист.

Ранее россиянам рассказали, как можно сэкономить на покупке продуктов. Рекомендуется обратить внимание на сезонные фрукты и овощи, которые, как правило, стоят недорого. Продукты длительного хранения, к которым относятся крупы, макароны, консервы и приправы, лучше покупать на маркетплейсах, поскольку там они гораздо дешевле.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоэкономикаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика