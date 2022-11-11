Россиян предупредили о схеме обмана с электронными чеками в магазинах

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Отказ от бумажных чеков в супермаркетах помогает сберегать природные ресурсы, однако в отдельных случаях продавцы могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, предупредил доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктор Щербаков.

Схема обмана заключается в том, что продавец вместо одного товара предоставляет к расчету цену за два экземпляра, пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм". Также бывают ситуации, когда более дешевый весовой товар сотрудник магазина выбивает по цене более дорогого.

По словам Щербакова, подобная ситуация может произойти, если покупатель не контролирует свои расходы и не следит за итоговой суммой покупки. Эксперт отметил, что по бумажному чеку проще проверить, сколько и за что вы заплатили, чем по электронному. Кроме того, некоторые граждане стесняются требовать перерасчета, чтобы не задерживать очередь.

Щербаков призвал проверять покупки сразу у кассы, даже если для этого придется искать электронный чек в телефоне. Если же нет возможности сделать это, то можно проверить видеозапись, фиксирующую покупку. В случае возникновения сомнений в подмене цены на более высокую вы вправе обратиться к представителю магазина и продемонстрировать ему ценник в зале.

Эксперт также напомнил, что продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе или направить его в электронной форме на номер телефона/почту, если покупатель согласился не печатать документ.

Ранее юрист Антон Недзвецкий рассказал, как покупателей могут обманывать в магазинах. По его словам, чаще всего граждане сталкиваются с проблемой несоответствия стоимости на ценнике и итоговой, указанной в чеке. Также бывают случаи, когда при сканировании товара на кассе не учитывается скидка, которая была указана.



Эксперты рассказали, как магазины могут обманывать покупателей

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