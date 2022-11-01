Юрист рассказал, как покупателей могут обманывать в магазинах

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Не во всех магазинах контроль за работниками организован хорошо, поэтому иногда продавцы случайно или даже намеренно могут обманывать покупателей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Чаще всего покупатели сталкиваются с проблемой несоответствия стоимости на ценнике и итоговой, указанной в чеке, отмечает юрист. Также бывают случаи, когда при сканировании товара на кассе не учитывается скидка на товар, которая была указана.

"Самый распространенный способ обмана покупателей – это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом", – пояснил Недзвецкий.

Кроме того, иногда кассиры могут незаметно пробить один товар дважды или отсканировать штрих-код другого товара, который человек фактически не покупал.

Чтобы не стать жертвой обмана, юрист рекомендует брать на кассе чек и сверять указанные в нем цены с теми, что были на прилавке. Если есть расхождения, то следует обратиться к руководству магазина – обычно оно идет навстречу покупателю.

Тем не менее иногда решить конфликт мирно не удается. В таком случае следует зафиксировать все на камеру, в том числе общение с администратором, написать претензию в двух экземплярах и оставить один из них в магазине с отметкой о получении – если проблему клиента не решат, то после этого можно обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что недобросовестные граждане стали использовать кассы самообслуживания для краж. Они сканируют товары, затем притворяются, что оплачивают товары и уходят из магазина.

При этом чек остается незакрытым и в итоге чужую покупку может случайно оплатить другой человек.



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