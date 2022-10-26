Юрист рассказал, как покупатели обманывают на кассах самообслуживания

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кассы самообслуживания в гипермаркетах, позволяющие самостоятельно отсканировать штрих-код товара и оплатить покупку, стали использовать недобросовестные граждане для краж. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники подходят к терминалу, считывают штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и уходят из магазина.

"В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек", – рассказал юрист.

По его словам, следующий покупатель, который подойдет к этой кассе, рискует, помимо своих товаров оплатить и покупки недобросовестного гражданина.

Соловьев посоветовал при оплате на кассах самообслуживания убедиться в том, что на устройстве нет незакрытых чеков, а после оплаты "тщательно сверить чек с перечнем приобретенных товаров".

"Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации", – добавил он.

Ранее сообщалось, что мужчина выносил выручку из касс супермаркетов в Москве, представляясь стажером. Его ставили работать за кассу, но вместо обслуживания покупателей он крал деньги и уходил. За несколько дней "стажер" похитил деньги из трех магазинов на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной. За время обмана ему удалось украсть около 100 тысяч рублей.

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