В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил 3 магазина

15:11
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Мужчина выносил выручку из касс супермаркетов в Москве, представляясь стажером. За время обмана ему удалось украсть около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району города Москвы задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж денежных средств из магазинов", – говорится в пресс-службе.
Известно, что мужчина действовал под видом стажера-кассира. Его ставили работать за кассу, но вместо обслуживания покупателей он крал деньги и уходил.
За несколько дней "стажер" похитил деньги из трех магазинов на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной, а затем их потратил.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Начальник управления информации и общественных связей Владимир Васенин рассказал, что кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора. По его словам, злоумышленник залез в квартиру через открытое окно на втором этаже.
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