Оплатившая продукты потерянной банковской картой москвичка получила условный срок

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая нашла у магазина потерянную банковскую карту и расплатилась ею за продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, на карте был установлен лимит суммы, списание которой не требовало введения пин-кода. Женщина купила на средства этой карты торт, колбасу, банку красной икры, кофе, несколько пачек сигарет и другие продукты, а также оплатила заправку машины.

Владелец карты обнаружил пропажу, заблокировал ее и обратился в полицию. Подозреваемую в совершении преступления нашли. Она извинилась перед потерпевшим, признала вину и перевела ему потраченные деньги.

Подсудимая получила год условно.

Ранее руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, как использовать банковскую карту супруга или близкого родственника для оплаты покупок или снятия наличных без нарушения закона. Если же супруг или кто-то из родственников тайно перевел себе средства, совершил неоговоренные покупки или же снял наличные в большем объеме, то данные действия могут расцениваться как кража.

