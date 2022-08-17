Названы города России, где больше 50% жителей готовы обманывать интернет-магазины

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Около 50% россиян готовы обманывать онлайн-магазины, чтобы получить дополнительную выгоду, а примерно 30% уверены, что не понесут за это никакой ответственности, сообщает Life.ru со ссылкой на партнера юрфирмы "СМБ консалт" Максима Плетнева.

По словам эксперта, регионом с наибольшей долей таких обманщиков является Волгоград. Вторую строчку занимает Екатеринбург. Также в этом списке Воронеж, Петербург и Москва.

Уточняется, что из наиболее "безобидных" схем обмана 13% пользователей назвали использование чужой карты лояльности. Кроме того, около 23% покупателей заявили, что в случае необходимости формируют новые аккаунты в онлайн-магазине с целью получения скидок.

39% обманщиков пользуются более серьезной схемой. Так, они приобретают определенную вещь с целью ее дальнейшего возврата.

Однако, Плетнев предупредил, что уверенность в уходе от ответственности может обернуться серьезными последствиями.

"Действия недобросовестных покупателей в отношении онлайн-магазинов фактически формируют состав преступления, ответственность за которое может быть предусмотрена сразу несколькими статьями Уголовного кодекса РФ", – заключил эксперт.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-покупками. Отмечалось, что сначала мошенники возвращают потраченные средства. Когда сумма покупок становится выше, злоумышленники перестают возвращать деньги.