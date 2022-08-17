Более 10 человек задержали за инсценировку в Москве ДТП для страховых выплат

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские задержали в Москве и Подмосковье 11 человек по подозрению в мошенничестве, которое связано со страхованием мототранспорта. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по городу.

"Предварительно установлено, что на территории Москвы в период с 2020 по 2021 год действовала организованная группа, которая занималась инсценировкой случаев ДТП с мотоциклами для получения выплат от страховой компании", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники сообщали в страховую компанию в повреждениях, которые якобы были получены в результате ДТП. После этого они получали выплаты, которые варьировались от 400 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

"При этом многократно сообщалось об одних и тех же повреждениях, но по разным ДТП, обстоятельства наступления которых были полностью идентичны", – говорится в сообщении.

Так, в результате действий злоумышленников ущерб страховой компании составил свыше 60 миллионов рублей.

Отмечается, что правоохранителям удалось установить и задержать 11 подозреваемых в возрасте от 18 до 45 лет. По данным следствия, фигуранты могут быть причастны более чем к 70 подобным случаям.

"Активное участие в них приняли более 100 человек, в отношении которых продолжают проводиться проверочные мероприятия", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро.

По предварительным данным, преступники крали мобильные телефоны из карманов верхней одежды пассажиров метро. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.