Вирусы под видом игр Roblox и Brawl Stars научили красть деньги со смартфонов детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ИБ-компания "Лаборатория Касперского" рассказала об увеличении числа кибератак на смартфоны детей под видом приложений-компаньонов популярных игр Brawl Stars и Roblox, передает "Газета.ру".

Вирусное и рекламное программное обеспечение маскируется под приложения, которые якобы дополняют названные игры и улучшают игровой процесс.

"Значительная часть аудитории таких приложений – дети и подростки, которые не всегда вовремя могут распознать угрозу. Мошенники вынуждают обманом скачивать вредоносное ПО, чтобы добраться до данных и денег пользователей", – рассказала старший эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Татьяна Шишкова.

В первом полугодии 2022 года число атак под видом Brawl Stars увеличилось в 1,5 раза относительно того же периода 2021 года. Аналогичные случаи с Roblox участились в 4 раза.

Психолог, эксперт "Актион Образование" Александра Фокина ранее назвала способ отучить ребенка от чрезмерного использования мобильного телефона. По мнению специалиста, следует словесно поощрять ребенка в моменты, когда он занят чем-то в реальной жизни.