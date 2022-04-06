Эксперт рассказал, как магазины могут обманывать покупателей

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов в разговоре с Москвой 24 предупредил россиян об уловках, которые могут использовать магазины для обмана покупателей. Среди них – попытка замаскировать просрочку или невыданный чек.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что порядка 14% жалоб, которые приходят в ведомство, относятся к проблеме, когда цена на товар в торговом зале магазина и на кассе не совпадает.

По словам Павлова, история с ценниками – не единственный способ обмана, который встречается в магазинах. В некоторых сетях по-прежнему иногда можно обнаружить продукты с истекшим сроком годности, которые перекладывают в первые ряды. В результате потребитель может случайно купить просрочку, объясняет эксперт.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если мы говорим про какие-то сетевые онлайн-форматы торговли, то там, к сожалению, по-прежнему иногда попадается продукция, которая имеет признаки контрафакта. Иногда отсутствует какая-то необходимая маркировка, которая предусмотрена в законодательстве.

Кроме того, после покупки продавец обязательно должен выдать чек, говорит специалист. "В противном случае речь идет о сокрытии выручки, а потребитель, в свою очередь, без чека лишается возможности предъявить какие-либо претензии по качеству товара или услуги", – поясняет Павлов.

Лишние товары в чеке или, наоборот, недостача тоже встречаются, но гораздо реже, продолжает эксперт. "Здесь уже зависит не от магазина, не от сети, а от конкретного недобросовестного работника. Кассир что-то пробивает, а на самом деле не отдает, кладет, например, себе куда-нибудь под прилавок, а потом выносит домой", – уточнил специалист.

Если покупатель столкнулся с обманом со стороны магазина, эксперт советует обращаться в Роспотребнадзор, который поможет разобраться в ситуации. Туда можно направлять основные жалобы. Если после покупки не выдали чек и вы уверены, что расчет был произведен не через кассу, можно обратиться в Федеральную налоговую службу.

"Когда вам пробили лишний товар и не передали его, может идти речь о признаках мошенничества. Можно обратиться в полицию. Ну и всегда у потребителя есть возможность обратиться в суд, если он считает, что ему был причинен какой-то конкретный материальный ущерб, который он может посчитать и обосновать", – заключил Павлов.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана, связанной с почтовыми посылками. Зачастую на мошенничество попадаются пожилые люди. Аферисты выискивают адрес и имя потенциальной жертвы, после чего направляют человеку посылку с оплатой после получения. Когда он отдает деньги, выясняется, что посылка пустая или с ненужным содержимым.